Coca-Cola перестанет производить легендарный диетический напиток из 70-х

Американская компания Coca-Cola Co перестанет производить диетический напиток Tab, ставший легендарным в 1970-х. Об этом стало известно The Wall Street Journal.

В 2019-м продажи Tab в мире составили 22 миллиарда долларов, или всего 0,1 процента от общего объема продаж диетической колы. При этом 35 процентов выполнила Diet Coke, а Coke Zero Sugar — 22 процента.

По словам директора Coca-Cola по инновациям и маркетингу Кэт Кетцер, компания хочет организовать «пространство для новых брендов». Она отметила, что небольшие бренды, чей потенциал и продажи не оправдывают затраты, будут отсеиваться.

Tab впервые появился в 1963-м и стал частью компании Coca-Cola. В 1970-х диетический напиток бренда достиг пика популярности, но после начала производства Diet Coke число продаж начало снижаться. При этом компания не могла остановить производство данного напитка из-за устойчивой базы клиентов, которые хотели и дальше пить Tab. Поклонники напитка писали петиции и звонили в Coca-Cola Co каждый раз, когда не могли найти его в магазинах.

24 сентября стало известно, что производитель газированных напитков и соков Coca-Cola в скором будущем начнет продавать в России зерновой и молотый кофе. Продукция будет реализовываться под брендом Costa Coffee. В целом по миру американская компания планирует наращивать продажи кофе на 4 процента в год.