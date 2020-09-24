Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Производитель газированных напитков и соков Coca-Cola в скором будущем начнет продавать в России зерновой и молотый кофе, пишет «Коммерсантъ». Продукция будет реализовываться под брендом Costa Coffee.

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Рекомендованная розничная цена установлена на уровне 399 рублей за упаковку массой 200 граммов. В дальнейшем планируется расширение линейки за счет кофе в капсулах и упаковок для профессионального использования.

В целом по миру Coca-Cola планирует наращивать продажи кофе на 4 процента в год. При этом, по словам опрошенных изданием экспертов, бизнес в России может столкнуться с трудностями в виде дорогого импорта из-за ослабления курса рубля. Этот же фактор может привести к развитию местных брендов.

Costa Coffee — британская сеть кофеен, принадлежащая The Coca-Cola Company. Заведения представлены в 32 странах. В России работает 35 кофеен, их развитием по франшизе занимается крупнейшая в стране компания-оператор ресторанного бизнеса «Росинтер». Ее основной собственник — Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко.