Крупнейшую в мире мечеть открыли после карантина

Саудовская Аравия открыла для молитв главную в стране и крупнейшую в мире мечеть аль-Харам (Заповедную мечеть). Об этом со ссылкой на государственное телевидение пишет ливанское издание The Daily Star.

Молиться в мечети разрешили впервые за семь месяцев — все это время она была закрыта на карантин из-за пандемии коронавируса. Как отмечается, пока посетить ее могут лишь граждане и жители королевства.

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Ранее в октябре Саудовская Аравия частично отменила запрет на совершение паломничества к исламским святыням и открыла Мекку. В то же время на иностранцев разрешение не распространяется.

В апреле 2020 года сообщалось, что более 150 членов королевской семьи в Саудовской Аравии подхватили коронавирус. В общей сложности с начала пандемии в стране заразились более 340 тысяч человек, из них 5,1 тысячи умерли.

Мечеть аль-Харам расположена в Мекке. В ее внутреннем дворе находится главная святыня ислама — Кааба. Посещение мечети и святыни является обязательным элементом паломничества.

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