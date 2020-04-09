150 родственников короля Саудовской Аравии подхватили коронавирус

Более 150 членов королевской семьи в Саудовской Аравии подхватили коронавирус SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на собственный источник, близкий к саудитам, пишет The New York Times.
Сообщается, что в больнице имени Короля Фейсала, которая обслуживает родственников монарха, зарезервированы 500 мест. В реанимации находится один из принцев — губернатор Эр-Рияда — а сам 84-летний король Салман самоизолировался во дворце на острове в Красном Море. В изоляции также находится наследный принц Мухаммад ибн Салман Аль Сауд и все министры.
Саудовская Аравия ввела строгие правила в связи с пандемией: все крупнейшие города страны закрыты на карантин, выходить из дома разрешено только за продуктами или за медицинской помощью.
Официально в королевстве зафиксировано более 2,9 тысячи случаев заражения, сообщается о 41 летальном исходе и 631 случае выздоровления. Всего в мире заразились более полутора миллионов человек, 88,9 тысячи погибли, более 332 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения