Российский подросток с ДЦП решил накопить на экзоскелет и стал продавать платки

Российский подросток с ДЦП Валентин Шанович решил накопить на экзоскелет и стал продавать расписные платки ручной работы. Он рассказал о мечте на своей странице в Instagram.

15-летний Валентин из Санкт-Петербурга выставляет в соцсети расписные работы из синтетического и натурального шелка, предлагая купить их по стоимости от одной до пяти тысяч рублей за штуку.

«Привет! Я Валентин, мне 15. У меня ДЦП. И огромная мечта: я хочу купить ЭКЗОСКЕЛЕТ. Мне надо нарисовать 3800 платков. Покупая платок, вы помогаете мне», — сообщил подросток в профиле. Он также рассказал, что всего надо продать четыре тысячи платков, ему уже удалось реализовать 200 штук.

В начале октября Валентин узнал, что экзоскелет стоит 3,95 миллиона рублей, однако решил, что будет больше рисовать и продаст нужное количество платков. После того, как его историю заметили СМИ, количество подписчиков и сообщений в соцсети подростка возросло. Он записал видео, в котором пообещал обязательно всем ответить.

В марте сообщалось, что российской школьнице с ДЦП пришлось ездить в школу на лошадях из-за бездорожья. В деревне 1-я Вышняя Замарайка Орловской области первоклассница Кристина добиралась до школы в повозке, запряженной лошадью. Из-за бездорожья школьный автобус не мог проехать к дому девочки.