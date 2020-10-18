Врач объяснил разницу в смертности от болезней сердца в России и Европе

Россияне вдвое чаще умирают от болезней сердца по сравнению с европейцами, что связано с большей дисциплинированностью последних и серьезным отношением к терапии и любым рекомендациям врача. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал главный специалист по терапии Приволжского окружного медицинского центра, кардиолог, доктор медицинских наук Игорь Фомин.

Он отметил, что и помимо этого на большую разницу в смертности в России и Европе влияет целый комплекс причин. Среди них — то, что европейцам удается дольше сохранить свое здоровье. «Организм 70-летнего европейца более сохранен, чем у 50-летнего россиянина», — сказал Фомин.

По его словам, в Европе трудно найти человека, который бы хвалился тем, что употребляет алкоголь, курит и не занимается спортом. Кроме того, европейцы не пропускают прием препаратов, если их назначил врач.

«Если человеку выписаны препараты, то он должен принимать их четко каждый день, без всяких перерывов. Человек, который принимает препараты и контролирует артериальное давление в пределах нормы, снижает риски смерти», — заявил Фомин. Врач уверен, что если пренебрегать лечением, риск стать инвалидом или умереть возрастает вдвое, поэтому сейчас в медицинском сообществе даже не обсуждается вопрос о необходимости принимать таблетки.

Ранее главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Евгений Шляхто предупредил россиян о возможном ухудшении самочувствия из-за продолжительной пандемии коронавируса. Самыми уязвимыми, по его словам, окажутся страдающие ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью.