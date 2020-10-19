Мэр популярного российского курорта заразился коронавирусом

Мэр курортного города Анапа Василий Швец заразился коронавирусом. Об этом в понедельник, 19 октября, передает «Новая Кубань».

Как сообщили изданию в пресс-службе городской администрации, несмотря на болезнь, чиновник продолжает работать дистанционно, оставаясь на связи с заместителями и другими подчиненными.

В свою очередь источник ТАСС в администрации популярного курорта отметил, что заболевание у градоначальника протекает «не в легкой форме, с симптомами».

«Сейчас Василий Александрович в стабильном состоянии», — отметил собеседник агентства.

17 октября стало известно, что глава администрации Ялты Иван Имгрунт умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Чиновник заразился COVID-19 в конце сентября и проходил курс лечения в клинике.