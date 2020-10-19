«Король пылесосов» продешевил с продажей многомиллионного пентхауса

Основатель компании Dyson Джеймс Дайсон (James Dyson), которого называют также Королем пылесосов, продешевил с продажей своего многомиллионного пентхауса, находящегося в небоскребе Guoco Tower в центре Сингапура, пишет Bloomberg.

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Пентхаус площадью почти две тысячи квадратных метров расположен в жилом комплексе Wallich Residence и занимает три верхних уровня в 64-этажном небоскребе. По данным Reuters, помещение оборудовано пятью спальнями, винным погребом, а также безбортным бассейном и собственным вестибюлем с лифтом. По документам пентхаус принадлежит жене Дайсона Дейрдре. Супруги приобрели его в 2019 году.

Дайсон выручил от продажи недвижимости 46 миллионов долларов (более трех миллиардов рублей), что на 15 процентов меньше той цены, за которую он покупал этот пентхаус год назад. На данный момент уже известно имя нового владельца объекта. Им стал магнат индонезийского происхождения соучредитель IT provider SHI International Лео Когуан (Leo Koguan). О других подробностях сделки не сообщается.

В августе 2020 года стало известно о тайной сделке американского актера Мэттью Макконахи по продаже особняка в Малибу, который он приобрел 13 лет назад. За него актер получил почти 15 миллионов долларов (на тот момент 1,1 миллиарда рублей). В стоимость также был включен доступ к частному пляжу. Покупателем стал оскароносный режиссер и аниматор Фил Лорд.

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