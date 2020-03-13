В российском городе выставили на продажу пентхаус с золотым унитазом

В Барнауле на продажу выставили пентхаус с золотым унитазом. Двухуровневая квартира вмещает шесть комнат и имеет выход на крышу. Запрашиваемая цена за этот лот составляет порядка 20 миллионов рублей. Она является одной из самых высоких в Барнауле. Объявление с подробной информацией о лоте опубликовано на портале Avito.
Просторный пентхаус площадью 208 квадратных метров расположен в центральной части города. Квартира занимает два последних уровня нового 16-этажного кирпичного дома по улице Партизанской, 55 и имеет ряд особенностей. Гостиная привлекает внимание пятиметровыми потолками и окнами почти такой же высоты. В интерьере преобладают серый, желтый и зеленый цвета. Из гостиной имеется доступ на второй этаж по лестнице, перила которой стремятся к потолку. Кухня, выполненная в стиле минимализма, оформлена яркими деталями и панорамными окнами.
Помимо прочего, данный лот интересен своим необычным оформлением санузла. Дизайнеры гармонично вписали золотой унитаз в серо-зеленую цветовую гамму. Еще в доме имеется светлая ванная комната. Главной особенностью этой квартиры можно считать собственный доступ на крышу. По словам риелтора, существует много вариантов для использования этого пространства летом. К примеру, там можно соорудить открытую беседку, дополнительную кухню на свежем воздухе или детскую игровую площадку с надувным бассейном.
Популярность многоуровневых квартир с каждым годом растет, и покупатели недвижимости готовы пойти на многое, чтобы воплотить эту идею в жизнь. Однако это не всегда законно. Неделю назад стало известно, что жительница московского района Шелепиха прорубила в потолке своей квартиры с помощью кувалды проход на второй этаж. В качестве второго этажа она решила использовать техническое помещение. Предварительно женщина согласовала свои планы с застройщиком. Однако соседи помешали завершить перепланировку и сообщили о ее намерениях в правоохранительные органы.