Российские студенты прибыли в пострадавшую от взрывов Рязанскую область

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) посетили жителей Рязанской области, пострадавших после взрывов на складе боеприпасов в бывшей воинской части. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, активисты отвозили пострадавших в социальную службу, оказывали психологическую поддержку, приводили в порядок жилье граждан, которые находились в пунктах временного размещения.

«Добровольцы помогли 43 жителям — убрали битые стекла, расставили бытовую технику и мебель, чинили и монтировали двери. В завершении работ студенты-спасатели адресно обошли всех пострадавших для оказания, в случае необходимости, бытовой помощи», — говорится в сообщении.

Также студенты-спасатели помогали экстренным службам в тушении отдельных очагов возгораний сухой травы.

Пожар и взрывы на складе боеприпасов в бывшей воинской части в Рязанской области начались 7 октября, после произошедшего эвакуировали более 2,3 тысячи человек. 13 человек пострадали. Предположительно, на территории склада находилось 75 тысяч тонн боеприпасов. Взрывы раздавались с интервалом в несколько секунд.