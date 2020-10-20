Перечислены наиболее успешные в противостоянии коронавирусу страны

С пандемией COVID-19 лучше справились страны, которыми управляют женщины. Об этом рассказал председатель Центра либеральных стратегий (София), научный сотрудник Института гуманитарных наук (Вена) Иван Крастев, его цитирует РИА Новости.

«Это важное обстоятельство, эмпирически так и есть. Независимо от корреляции, страны, во главе которых [стоят] женщины, отличались от тех, которые возглавляли мужчины, особенно те, кто хотели [выглядеть] сильными», — подчеркнул он.

Эксперт объяснил, что женщины не воспринимали пандемию как войну и использовали совсем другой язык для решения проблемы. Мужчины в свою очередь говорили о вирусе, как о враге, которого нужно победить: однако это не помогло в противостоянии с инфекцией. Крастев также перечислил, какие государства он имеет в виду. Примером могут служить Новая Зеландия, Германия и Дания.

19 октября в Норвегии обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В период с 16 по 18 октября в городе Тронхейм новый тип вируса выявили у восьми местных жителей. Пока неизвестно, какими свойствами обладает мутация вируса, однако заразиться коронавирусом в Тронхейме стало легче: для этого люди необязательно должны находиться в тесном контакте.

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