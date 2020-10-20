Подписчики не узнали Ирину Хакамаду без очков

Бизнес-тренер, публицист и политический деятель Ирина Хакамада появилась на видео без очков и удивила поклонников. Соответствующий ролик она опубликовала в своем Instagram.

На размещенных в сети кадрах 65-летняя Хакамада запечатлела себя во время отдыха в Турции без макияжа и упомянутого аксессуара. «Але! Я родилась не в очках», — подписала она пост, который набрал больше 86 тысяч лайков.

Многие поклонники Хакамады не узнали ее, поскольку увидели публициста без очков впервые. «Зашла в комменты, чтобы убедиться, что это Ирина», «Вы без очков совсем другой человек», «Не узнала! Мне больше старый образ по душе», «Как, оказывается, очки могут поменять человека!», «Наконец я увидела ваш взгляд! Полный доброты, искренности и счастья. Спасибо, Ирина!» — высказывались они в комментариях.

В июне россияне не узнали похудевшего на карантине Николая Баскова. На опубликованном в сети кадре исполнитель попозировал вместе с телеведущим Иваном Ургантом. При этом их лица были покрыты блестками. «Ваню узнала, а Николая — нет», — комментировали поклонники публикацию.