Новое фото Дженнифер Лопес в наряде в стиле 90-х взволновало фанатов

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала новую фотографию, на которой она запечатлена в наряде в стиле 1990-х годов. Пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На одном из снимков в серии 51-летняя знаменитость позирует в рваных джинсах широкого кроя с низкой посадкой и в белом вязаном кроп-топе, популярных в конце прошлого века. Свой образ она дополнила массивными ботинками бренда DSW и вязаным кардиганом. «Осень, фланелевые вещи и семья», — подписала она публикацию, которая набрала более двух миллионов лайков.

Она также отметила в посте аккаунт обувной марки и автора съемки — фотографа Грега Суолса (Greg Swales).

Фанатов взволновал внешний вид и образ Лопес, и они написали об этом в комментариях. «Вижу здесь культовую энергетику 90-х. Мне нравится! Потрясающая!», «Вот это настоящий шик. Каждое твое фото вызывает эмоции», «Одержима тобой и твоими образами», «Потрясающая женщина», «С каждый нем все больше удивляешь своей красотой и молодостью», — высказались поклонники.

Ранее в октябре Дженнифер Лопес снялась в откровенной фотосессии для журнала Billboard вместе с молодым певцом Хуаном Ариасом, более известным как Малума. Она позировала в платьях с глубокими вырезами вместе с 26-летним музыкантом у бассейна и лежа на столе.