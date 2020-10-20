Бывшая самая молодая миллиардерша смутила фанатов снимком в белье и колготках

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, снялась для рекламы новой линейки собственного косметического бренда Kylie Cosmetics и вызвала неоднозначную реакцию фанатов. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

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На размещенном в Instagram снимке 23-летняя знаменитость запечатлена в черном бюстгальтере с леопардовыми вставками, колготках с таким же принтом и босоножках на каблуках. Она позирует на кресле с леопардовой обивкой на фоне стены с аналогичной расцветкой. «Дикая штучка», — подписала Дженнер пост, который набрал больше 6,3 миллиона лайков.

Пользователей сети смутил внешний вид предпринимательницы. «Отвратительно, это просто отвратительно», «Она пытается выглядеть сексуально, но не выходит», «Этот леопардовый наряд и вдобавок такой же фон дали в сумме самые уродливые фото, когда-либо сделанные с участием Кайли», «Подделка — ее второе имя», — высказывались они.

Ранее в октябре поклонников смутила фигура Кайли Дженнер на новом видео. 23-летняя знаменитость разместила сторис, на которой попозировала в боди леопардовой расцветки с вырезами, частично оголяющими грудь. На кадрах Дженнер поворачивается спиной к камере и демонстрирует ягодицы.