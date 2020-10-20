В Ингушетии фермеров поддержали десятками миллионов рублей

В Ингушетии фермеры получили гранты для развития хозяйств на сумму более 120 миллионов рублей по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает во вторник, 20 октября, ТАСС со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Ингушетии Мухажира Албакова.

При этом уточняется, что всего в 2020 году объем поддержки составит около 500 миллионов рублей. Соответствующие цифры озвучили на совещании с участием первого заместителя министра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова в Магасе.

«В том числе на развитие мелиорации — 77,2 миллиона рублей, на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства — 138,4 миллиона рублей, стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развития малых форм хозяйствования — 161,3 миллиона рублей, на региональный проект "Агростартап" — 66,3 миллиона рублей, стимулирование развития производства сельхозкультур — 48 миллионов рублей», — уточнил Албаков.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.