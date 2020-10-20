Осужденную в США россиянку Осипову освободят

Апелляционный суд в США одобрил прошение осужденной за похищение и вывоз собственных детей из страны, а также за «вымогательство международного масштаба» россиянки Богданы Осиповой о скорейшем освобождении и приостановке процесса ее перевода в штат Канзас для оглашения повторного приговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянки Джошуа Лотера.

Юрист добавил, что апелляционный суд поручил федеральному суду до 30 октября выпустить новое решение об освобождении Осиповой, «имея в виду тот факт, что она уже отбыла максимально возможный срок наказания». Женщина будет освобождена в ближайшие дни.

7 июня 2019 года Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) признал 38-летнюю россиянку виновной и постановил вернуть детей в США. По версии следствия, в 2014 году Осипова вывезла из страны двоих детей без согласования с мужем. К тому моменту супруги начали бракоразводный процесс. В России женщина родила третьего ребенка: у пары двое совместных детей, старший ребенок рожден от первого брака россиянки. В 2017-м она приехала в Уичито, где и была задержана. Дети продолжали оставаться в России.