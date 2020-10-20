Дочь Брюса Уиллиса пожалела о потере девственности со взрослым мужчиной

Актриса Румер Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, пожалела о потере девственности со взрослым мужчиной. Об этом она сообщила в ходе шоу Red Table Talks, запись которого опубликована на Facebook.

31-летняя артистка рассказала, что впервые занялась сексом в 18 лет. Она призналась, что на тот момент испытывала стыд из-за того, что не имела никакого опыта в интимных вопросах. По словам звезды, ее партнер, который был значительно старше, воспользовался ею и не попытался узнать, действительно ли она хочет секса с ним.

«Меня не обижали, и это не было изнасилованием, но я не давала своего согласия. Я не была в восторге от случившегося. Но я и не говорила ему "нет"», — вспомнила Уиллис. Она добавила, что «просто позволила всему случиться».

Уиллис также порассуждала о собственной сексуальности. Она сказала, что в подростковом возрасте считала, будто на нее имеет право любой человек, считающий ее привлекательной. «Когда мне было 14, многие писали о том, как я выгляжу, и я испытывала стыд. Тогда я решила: хорошо, если кто-то считает меня сексуальной, значит, я чего-то стою», — поделилась актриса.

Румер Уиллис прославилась благодаря таким фильмам и сериалам, как «Однажды в… Голливуде», «Мир будущего», «Милые обманщицы» и «Заложник».