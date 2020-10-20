Ставки по потребительским кредитам опустились ниже 6 процентов годовых

Ставки по потребительским кредитам в России опустились ниже 6 процентов годовых. Газпромбанк объявил о снижении минимальной процентной ставки по кредиту наличными до 5,9 процента годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

По данным отраслевого портала Банки.ру, на сегодня это «самая низкая ставка на рынке, что делает предложение уникальным на данный момент». Оформить такой кредит можно на сумму от 1,5 миллиона до 5 миллионов рублей и при условии личного страхования заемщика.

Ранее Банк России в сентябрьском отчете отметил преимущественное снижение кредитных и депозитных ставок, связав это с активным восстановлением спроса после периода самоизоляции.

«Ввиду существенного снижения процентных ставок происходит адаптация финансовых институтов, предприятий и граждан к изменению условий на финансовом рынке», — говорится в отчете регулятора.

