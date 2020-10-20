Российский регион оказался полностью обесточенным из-за аварии

Тува осталась без электричества из-за аварийного отключения. Об этом сообщил глава региона Шолбан Кара-оол во вторник, 20 октября, на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, энергоснабжение будет восстановлено в течение часа. Сбой произошел из-за аварийной ситуации при попытке специалистов «Россетей» перевести в резерв одну из высоковольтных электролиний, добавил глава региона.

«Сейчас схему должны вернуть в прежний формат. На данный момент идет переключение на вторую линию через Абазу», — отметил он.

Министерство топлива и энергетики подтвердило ТАСС, что речь идет о территории целого региона.