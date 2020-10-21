Создана вакцина против смертельной неизлечимой болезни

Ученые Университета здравоохранения Южной Флориды создали вакцину, которая должна помочь людям с болезнью Альцгеймера, смертельно опасной и неизлечимой формой деменции, бороться с нейродегенеративным расстройством. Кратко об исследовании, опубликованном в Journal of Alzheimer's Disease, рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Доклинические исследования продемонстрировали, что дендритная вакцина, нацеленная на нейротоксичные формы пептида бета-амилоида (олигомерный Aβ), является безопасной и потенциально способна вызвать иммунный ответ против формирования твердых отложений амилоидных бляшек, которые считаются главной причиной гибели нервных клеток. В основе вакцины E22W42 DC использованы дендритные клетки, которые представляют антиген Aβ иммунной системе организма.

До сих пор клинические испытания всех антиамилоидных вакцин для лечения болезни Альцгеймера не увенчались успехом. Например, при тестировании одной из вакцин у нескольких пациентов развилось воспаление центральной нервной системы. Новый препарат не должен чрезмерно стимулировать иммунную систему пожилых людей за счет присутствия дендритных клеток, которые регулируют защитную реакцию организма.

Вакцина замедляла ухудшение памяти у трансгенных мышей, страдающих от аналога болезни Альцгеймера. При этом не было обнаружено значительных различий в уровнях воспалительных цитокинов в плазме между вакцинированной и контрольной группами мышей.