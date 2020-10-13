Раскрыта смертельная опасность алкоголя для мозга

Ученые Института медицинских исследований имени Файнштейна в Нью-Йорке раскрыли, что чрезмерное употребление алкоголя может быть связано с ранним началом и тяжестью болезни Альцгеймера, смертельно опасной формы деменции. О результатах исследования, опубликованного в журнале Molecular Neurobiology, кратко рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи определили ключевую роль холод-индуцируемого РНК связывающего белка (CIRP) и его внеклеточной формы (eCIRP). Это соединение помогает регулировать функции других белков для преодоления стрессовых условий. Когда человек употребляет алкоголь, контактирующие с токсинами клетки начинают вырабатывать eCIRP, сигнализируя другим клеткам, чтобы те активировали защиту. eCIRP могут вырабатываться и при других неблагоприятных условиях, включая низкое содержание кислорода, низкую температуру и радиационное воздействие.

Оказалось, что eCIRP является посредником ухудшения памяти, вызванного хроническим воздействием алкоголя. Молекула может провоцировать изменения тау-белка в гиппокампе, где происходит формирование долговременной памяти. В результате тау-белок формирует бляшки, вызывающие, в свою очередь, разрушение нейронов. Ученые предполагают, что блокирование eCIRP может оказаться эффективным методом лечения связанной с алкоголем болезни Альцгеймера.