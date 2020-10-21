Украинских учителей собрались репрессировать за упоминание ВОВ

Украинских учителей предложили репрессировать за упоминание Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом со ссылкой на документ Министерства образования и науки Украины сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в своем Facebook.
Политик опубликовал фотографии документа, подписанного министром образования и науки Украины Любомирой Мандзий.
«Террор и шизофрения на Украине продолжаются! Мне попался интересный документ. Подписала его настоящая нацистка, замминистра образования и науки Украины Любомира Мандзий. Всех неугодных учителей, которые не понимают "новую украинскую историю и сегодняшнюю бытность" следует выгонять с работы и принимать к ним жесткие меры», — написал Журавко.
В тексте говорится о периоде «советской оккупации 1919-1991 годов» и запрещается употреблять термин «Великая Отечественная война». Вместо него украинским педагогам предлагается использовать фразу «советско-немецкая фаза Второй мировой войны».
Журавко также сообщил, что Минобрнауки Украины рекомендует употреблять по отношению к ослушавшимся педагогам истории меры дисциплинарного и административного воздействия. В том числе за «несоблюдение принципов методических рекомендаций» предлагается увольнять учителей или информировать правоохранительные органы в части нарушения Закона.
Также экс-депутат привел цитату официального распоряжения Мандзий: «В случае систематического несоблюдения преподавателями истории принципов методических рекомендаций министерство рекомендует употреблять
В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы с сентября 2020-го. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются. В школах, где обучение ведется на официальных языках ЕС, дети смогут еще в течение трех лет получать образование на языках соответствующих национальных меньшинств.