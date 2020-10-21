Группа «Кино» выпустила новый клип с архивными кадрами. Видео на песню «Попробуй спеть вместе со мной» появилось на YouTube-канале музыкального коллектива.

В клипе звучит оригинальная запись вокала Виктора Цоя, а также сыгранные живьем партии музыкантов. В съемках приняли участие два бывших бас-гитариста группы: Александр Титов, который играл в коллективе до 1986 года, и Игорь Тихомиров, выступающий в составе «Кино» до распада группы.

Также в клип вошли кадры из короткометражной картины Сергея Лысенко «Конец каникул», снятой в 1986 году. Это был первый для «Кино» фильм, на съемки музыканты специально приезжали на Украину.

В мае группа «Кино» выпустила клип на песню «Мама, мы все тяжело больны». В этом видео к съемкам в студии были добавлены фрагменты графики, которая будет использована на концертах. Так простой студийный лайв превратился в полноценный клип.

Год назад коллектив анонсировал концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Минске и Риге. В выступлениях планировали принять участие Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров. Из-за пандемии коронавируса концерты пришлось отложить на 2021 год. Ожидается, что на них прозвучит настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.