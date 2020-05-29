Группа «Кино» выпустила клип на песню «Мама, мы все тяжело больны». Ролик опубликован на официальном YouTube-канале коллектива.

Уточняется, что в этом видео к съемкам в студии были добавлены фрагменты графики, которая будет использована на концертах. Так простой студийный лайв превратился в полноценный клип.

«Может показаться, что мы специально выбрали для релиза злободневную песню и даже сделали для нее какую-то зловещую графику. Но это, конечно, не так. Песни для видео были выбраны еще прошлой осенью, а сюжеты для графики придумывались в районе Нового года. Но, видимо, у группы "Кино" такая судьба — идеально попадать во время», — отметил продюсер Александр Цой.

Съемки проходили на студии «Добролет» в конце прошлого года. Все видео для группы делает команда Firecat Films во главе с режиссером Даниилом Сальховым.

В октябре и ноябре коллектив выступит в Москве, Санкт-Петербурге, Минске и Риге. В выступлениях примут участие Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров. Кроме того, на них прозвучит настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.

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