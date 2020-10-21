Бывшая самая молодая миллиардерша вышла в свет в мини-платье и прослыла тыквой

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, попала в объектив папарацци в кожаном наряде и прослыла тыквой. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

23-летняя знаменитость вышла в свет в кожаном мини-платье люксового бренда Bottega Veneta оранжевого цвета и прозрачных босоножках на каблуках. Стоимость описанной вещи составляет 3350 фунтов стерлингов (335 тысяч рублей). Свой образ Дженнер дополнила миниатюрной коричневой сумкой марки Jacquesmus, а также золотистыми кольцами и серьгами. Ее засняли в Беверли-Хиллз, когда она выходила из собственного роскошного автомобиля Mercedes G-Wagon.

Пользователи сети раскритиковали внешний вид предпринимательницы. «Она похожа на гигантскую тыкву», «У сестер Кардашьян ужасное чувство стиля», «Все в этом наряде ужасно, вплоть до крохотной сумочки, в которой найдется место только для губной помады или презерватива», «Она демонстрирует толстую задницу и короткие ноги», — высказывались они.

Ранее в октябре Кайли Дженнер смутила фанатов снимком в белье и колготках. Она снялась для рекламы новой линейки собственного косметического бренда Kylie Cosmetics в черном бюстгальтере с леопардовыми вставками, колготках с таким же принтом и босоножках на каблуках.