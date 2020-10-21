Лавров встретился с главами МИД Армении и Азербайджана

Глава МИД России Сергей Лавров встретился со своими коллегами из Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым. Об этом говорится на сайте российского ведомства.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались «неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей». Речь идет о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, а также об «устойчивом урегулировании» отношений двух стран.

9 октября главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились в Москве при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Стороны договорились объявить перемирие 10 октября в 12:00 и начать субстантивные (предметные) переговоры на площадке Минской группы ОБСЕ. Посредниками в этом формате выступают Россия, США и Франция. На следующий день было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе, из-за которого Армения и Азербайджан 30 лет ведут территориальный спор, начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокации и эскалации конфликта.

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