Лавров обсудил ситуацию в Карабахе с главами МИД Армении и Азербайджана

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе в ходе телефонных разговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Об этом говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

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«В ходе бесед была подчеркнута необходимость строгого следования положениям Московского заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября 2020 года, предусматривающего прекращение огня в гуманитарных целях. Подтверждена важность достигнутой в Москве договоренности о начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — утоняется в сообщении.

Также в тексте говорится, что Лавров акцентировал сохраняющуюся актуальность заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что Россия примет более действенные меры для пресечения наступательных действий Азербайджана и Турции в регионе, нежели дипломатическое посредничество, и другие страны-посредники в решении Карабахского вопроса — США и Франция — ее поддержат.

Боевые действия в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября, когда Азербайджан объявил о начале контрнаступательной операции в ответ на обстрелы со стороны противника и ввел свои войска на территорию непризнанной республики. Армения, участвующая в них на правах страны-гаранта безопасности НКР, на второй же день заявила, что обстрелам подвергается и ее территория, а также указала на то, что в конфликт вмешалась Турция. Анкара и Баку долгое время отрицали это. 10 октября стороны при посредничестве Москвы заключили перемирие, но практически сразу его нарушили.