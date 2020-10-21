Стало известно о травме Ломаченко перед проигранным боем за титул чемпиона мира

Украинский боксер Василий Ломаченко вышел на бой против американца Теофимо Лопеса с травмой плеча. Об этом Yahoo Sports рассказал врач Нил Эльаттрахе.

По словам доктора, спортсмен получил повреждение за шесть недель до боя. Из-за этого Ломаченко испытывал болевые ощущения и не мог нормально тренироваться. После поединка у боксера выявили ушиб ротаторной манжеты, кроме того у него откололся кусок хряща. В понедельник, 19 октября, украинец перенес операцию на плече.

Поединок Ломаченко против Теофима Лопеса прошел в американском Лас-Вегасе в воскресенье, 18 октября. Американец победил судейским решением — 116-112, 119-109, 117-111. На кону стояли чемпионские пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе. Сам Ломаченко также остался недоволен судейством.

На счету 32-летнего Ломаченко 14 побед, из которых 10 нокаутом, и два поражения. Он прервал серию из 12 побед. На любительском уровне украинец завоевал золото Олимпийских игр (2008, 2012) и чемпионата мира (2009, 2011). 23-летний Лопес одержал 16-ю победу при отсутствии поражений.