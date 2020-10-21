В Кремле отреагировали на данные о гибели пациентов из-за нехватки кислорода

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал тревожными данные СМИ о смерти пациентов с коронавирусом в ростовской больнице из-за нехватки кислорода. Об этом сообщает ТАСС в среду, 21 октября.

Ранее в среду издание «161.ру» со ссылкой на источник в системе здравоохранения Ростова-на-Дону сообщило, что в госпитале при городской больнице №20 скончались 13 человек. Якобы они задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении кислородом, которая возникла из-за того, что в медучреждении не успели пополнить запасы газа. По словам собеседника издания, пять из 13 пациентов скончались в отделении реанимации.

Данную информацию проверяет Росздравнадзор. Как сообщили в управлении здравоохранения Ростова-на-Дону, 12 октября в госпитале скончались 13 человек, однако причины гибели пациентов станут известны после патологоанатомической экспертизы.

Между тем ростовские власти уже опровергли проблемы с поставкой кислорода в больнице.