«Яндекс» попросили отказаться от рекламы финансовых пирамид

Федеральный фонд по защите вкладчиков попросил поисковую систему «Яндекс» изменить правила модерации, чтобы отказаться от рекламы финансовых пирамид. На странице фонда в Facebook приводится пример объявлений, а также есть просьба к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность такой практики.

В объявлениях продвигают организации, обещающие доход в 200 процентов в год, 150 процентов в месяц и 2 процента в день. Также в пресс-службе организации обратили внимание, что объявления не только являются очевидно мошенническими, но и написаны с грубыми грамматическими ошибками.

Фонд создан в 1996 году для борьбы с финансовыми пирамидами и поддержки вкладчиков, потерявших свои средства. В настоящее время он выплачивает компенсации, максимальный размер которых в 2019 год поднят до 35 тысяч. За сентябрь 2020 года общая сумма компенсации составила 4,3 миллиона рублей, их получили 199 человек.

В 2014 году ФАС оштрафовала «Яндекс» на 100 тысяч рублей за рекламу букмекерских контор. Два года назад ведомство поймало компанию на рекламе букмекеров во время прямых трансляций матчей чемпионата мира по футболу, год назад — на продвижении таких контор через поисковую систему. В 2016-м ФАС потребовала от компании удалить контекстную рекламу пневматического револьвера Crosman Vigilante и зажигалок Zippo.

Ранее эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин объяснил, что главным признаком мошенничества является неправдоподобно высокий доход от вложений. По его словам, 35 процентов годовых или больше могут предлагать только недобросовестные компании.