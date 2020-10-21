Кремль прокомментировал утилизацию российских аппаратов ИВЛ в США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков исключил негодность поставленных из России в США аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые были отправлены на утилизацию. Его комментарий приводит РИА Новости в среду, 21 октября.

«Мы помогли в тяжелый момент, а остальное — уже не наш вопрос», — сказал он.

Накануне издание BuzzFeed сообщило, что Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утилизировало 45 аппаратов ИВЛ, полученные от России. По данным журналистов, разница в напряжении в электрических сетях США и России не позволила применять аппараты без специальных адаптеров. Также американских специалистов якобы насторожили данные о возгорании аппаратов ИВЛ в российских больницах.

Член Совета Федерации Владимир Круглый назвал действия американской стороны неблагодарностью. По его словам, указываемые причины носят тенденциозный характер.

В свою очередь, производитель аппаратов ИВЛ — концерн «Радиоэлектронные технологии» — отказался верить в то, что американские чиновники могли таким образом поступить с дорогостоящим оборудованием.