В Совфеде отреагировали на решение США утилизировать российские аппараты ИВЛ

Решение властей США утилизировать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые были доставлены из России в качестве гуманитарной помощи, является неблагодарностью, заявил член Совета Федерации Владимир Круглый. Его реакцию приводит РИА Новости в среду, 21 октября.

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«Вряд ли мы им будем еще поставлять гуманитарную помощь с таким отношением к нам», — сказал он.

Сенатор также заметил, что указываемые причины таких действий носят тенденциозный характер.

Накануне издание BuzzFeed сообщило, что Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утилизировало 45 аппаратов ИВЛ, полученные от России. По данным журналистов, разница в напряжении в электрических сетях США и России не позволила применять аппараты без специальных адаптеров. Кроме того, специалистов насторожили данные о возгорании аппаратов ИВЛ в российских больницах.

В свою очередь производитель аппаратов ИВЛ — концерн «Радиоэлектронные технологии» — отказался верить в данные СМИ. В пресс-службе компании усомнились в том, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием.