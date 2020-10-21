Женщина опубликовала эротические фото бывшего и прилюдно унизила его

Жительница английского города Скарборо опубликовала в своем Instagram-аккаунте интимное фото бывшего возлюбленного и прилюдно унизила его. Об этом сообщает Daily Mail.

29-летняя Ясмин Уокер (Yasmin Walker) показала 1,3 тысячи своих подписчиков снимок гениталий бывшего и высмеяла его подписью: «Что это за *** (хрень)?», добавив смеющиеся смайлы. Униженный ею мужчина сидел с братом в кинотеатре, когда его телефон начал разрываться от многочисленных сообщений. Узнав о произошедшем, он попросил Уокер удалить пост, однако она отказалась.

Кроме того, женщина стала издеваться над ним в личной переписке. «Не моя проблема, что у тебя маленький *** (половой орган) и ты *** (неудачник) в постели», — писала она.

Пострадавший обратился в полицию. Уокер утверждает, что опубликовала пошлый снимок бывшего случайно. Ее обвиняют в распространении личных фотографий с целью причинить человеку умышленный вред. Судебное слушание состоится в следующем месяце.

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