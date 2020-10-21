Производителя уничтоженных в США российских аппаратов ИВЛ оштрафовали

Производителя аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), уничтоженных в США, оштрафовали на полмиллиона рублей. Об этом Ura.ru сообщили в арбитражном суде Свердловской области.

Иск к «Уральскому приборостроительному заводу» (КРЭТ, входит в «Ростех») подали после возгораний аппаратов «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в результате которых погибли люди. Предприятие оштрафовали на 500 тысяч рублей за реализацию недоброкачественных медицинских изделий и на 100 тысяч — по иску о нарушении лицензионных требований.

В пресс-службе завода заявили, что нарушения, из-за которых оштрафовали предприятия, не связаны с пожарами в больницах. «Мы ждем полный текст постановления суда с мотивировочной частью для принятия решения по данному постановлению. (...) Сейчас замечания, сделанные Росздравнадзором, устранены», — сказали в КРЭТ.

Ранее стало известно, что американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утилизировало ни разу не использованные аппараты ИВЛ «Авента-М», полученные из России. В ведомстве объяснили, что сделали это в связи с улучшением ситуации с пандемией COVID-19.

Эти же аппараты ИВЛ использовались в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и в больнице Святого Георгия в Петербурге. 9 и 12 мая там произошли пожары, в результате которых погибли восемь человек: два пациента в Петербурге, шесть — в Москве. При этом Росздравнадзор прямой связи между пожарами и нарушениями при производстве оборудования уральского завода не выявил.