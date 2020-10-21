Женщина уронила младенца ради спасения шампанского и стала звездой сети

В сети набрал вирусную популярность ролик, героиня которого случайно уронила ребенка, стараясь удержать падающий бокал шампанского. Видео опубликовал пользователь Twitter под ником @CulturedRuffian.

На кадрах видно, как женщина сидит на диване, придерживая стоящего рядом младенца рукой. В один момент ребенок схватил бокал шампанского на столе и потянул его к себе, разлив содержимое на пол. Героиня ролика попыталась поймать бокал двумя руками, и ей это удалось. Однако она забыла про младенца, который упал на пол.

«Тот момент, когда ты наконец стал взрослым и определяешь свои приоритеты», — пошутил @CulturedRuffian в описании к видео. Ролик набрал более восьми миллионов просмотров за неделю, его героиня стала звездой сети.

Большинство комментаторов посмеялись над ситуацией: они сказали, что пересмотрели ролик множество раз. Однако нашлись и те, кто пристыдил женщину за ее поступок. Некоторые зрители отметили, что героиня ролика зря пила шампанское рядом с младенцем.