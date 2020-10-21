Польша начала готовиться к третьей волне коронавируса

Польша начала готовиться к третьей волне коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, его цитирует РИА Новости.

«Мы имеем дело сегодня с очень опасным явлением, со второй волной и (...), возможно, нам угрожает третья волна», — подчеркнул он. Премьер-министр Польши добавил, что страна зависит от того, будет ли изобретено лекарство или вакцина от COVID-19.

Моравецкий также рассказал о стратегии страны: она заключается в том, чтобы определенным образом строить общественную и экономическую жизнь. Тем самым у Польши будет возможность «учиться, работать, жить, не закрывать экономику и одновременно перерезать путь передачи COVID-19».

По последним данным, в Польше выявлено всего 192,5 тысячи зараженных коронавирусом. 3,7 тысячи человек скончались от вызванных осложнений.

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