Польша побила рекорд по заражениям коронавирусом

Польша зафиксировала 4739 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны, размешенные на его странице в Twitter.

Как отмечает агентство Reuters, это самый высокий показатель за все время с начала пандемии. При этом рекордный рост числа заболевших COVID-19 фиксируют уже четвертый день подряд.

Больше всего инфицированных оказалось в Малопольском, Мазовецком и Силезском воеводствах. 46 заболевших скончались. В общей сложности в стране с начала эпидемии заразились более 116,3 тысячи человек, из них умерли 2919.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Польше с 10 октября становится обязательным ношение защитных масок. Ожидается также, что будут введены ограничения для учащихся школ. Премьер-министр Матеуш Моравецкий также не исключает возможности введения чрезвычайного положения, если распространение инфекции продолжится.

В последние недели по всему миру наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. На этом фоне Всемирная организация здравоохранения сообщила о мировом рекорде по заражению коронавирусом за сутки. Из-за ухудшающейся ситуации страны вновь начинают вводить более жесткие ограничения.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. В целом в мире инфицированы оказались свыше 36,5 миллиона человек, умерли более 1,06 миллиона.

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