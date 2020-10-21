Названа дата повторных выборов в парламент Киргизии

Центризбирком Киргизии назвал дату повторных выборов в парламент страны (жогорку кенеш). Об этом сообщает 24.kg.

Голосование состоится 20 декабря. Решение об этом было единогласно принято на заседании ЦИК в среду, 21 октября. Член комиссии Гульнара Джурабаева сообщила, что подготовлены изменения в некоторые законодательные акты.

Материалы по теме И грянул гром Киргизы вновь громят дом правительства и тюрьмы. Почему выборы в стране заканчиваются революциями? Революция по-быстрому Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?

Ранее 20 декабря было объявлено как предварительная дата выборов в парламент. Президентские выборы ориентировочно назначены на 17 января 2021 года.

Выборы в жогорку кенеш состоялись в Киргизии 4 октября. Сторонники не прошедших избирательный барьер партий устроили массовые протесты. Премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. ЦИК признал итоги выборов недействительными.

Бывший депутат Садыр Жапаров стал премьер-министром. 15 октября ему также перешли полномочия президента Сооронбая Жээнбекова, который покинул свой пост.