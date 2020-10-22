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Российскому депутату дали 2,5 года колонии за присвоение 700 миллионов рублей

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Бывший депутат заксобрания Приморья и директора ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Виктор Милуш обвинен в растрате 700 миллионов рублей и приговорен к 2,5 года колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Фрунзенского суда Владивостока.

Отмечается, что Милуш арестован в 2018 году, однако тогда ему заменили арест на залог, после чего депутат вернулся к работе в региональном парламенте. По данным следствия, бывший депутат заключал фиктивные договоры на оказание юридических услуг и благотворительные пожертвования на спортивные мероприятия.

В период с 2009 по 2016 год ему удалось присвоить порядка 700 миллионов рублей, часть из которых была обналичена. Суд назначил Милушу штраф в размере 800 тысяч рублей. Он был взят под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что глава центра подготовки сборных команд России по лыжным видам спорта Александр Кравцов задержан по уголовному делу о крупной растрате. Сумма ущерба составила 14,45 миллиона рублей.

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