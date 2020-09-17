Задержан глава центра подготовки сборных команд России

Глава центра подготовки сборных команд России по лыжным видам спорта Александр Кравцов задержан по уголовному делу о крупной растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию.

В приемной Кравцова опровергли эту информацию.

Расследование ведет Следственный комитет России по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), уточняет «Московский комсомолец». В основу уголовного дела легли материалы проверок, в том числе Счетной палаты. По версии следствия, с мая 2014-го по июль 2017 года аналитиками комплексной научной группы были оформлены шесть человек и еще один — на должность спортсмена-инструктора российской сборной по лыжным гонкам. Однако фактически они не работали на своих должностях, хотя получали зарплату согласно табелям. Сумма ущерба составила 14,45 миллиона рублей.

Между тем источники, знакомые с ситуацией, называют обвинение голословным, указывая, что люди работали на самом деле, недочеты, выявленные в ходе проверок, носили технический характер. Подоплека уголовного дела может быть связана со служебным конфликтом Кравцова с сотрудником центра.

67-летний Александр Кравцов является заслуженным тренером России, его подопечной была лыжница Лариса Лазутина. Он входит в президентский совет по развитию физкультуры и спорта, комитет по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта. Кравцов четыре года руководил Союзом биатлонистов России, возглавлял российскую делегацию на Олимпийских играх в Сочи.

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