Смерть участника испытаний вакцины от коронавируса ударила по ее создателю

Смерть одного из добровольцев, участвовавших в испытаниях вакцины от коронавируса, ударила по ее создателю — британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Акции компании дешевеют в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость бумаг компании опускалась на 1,6 процента, до 7,79 фунта (10,2 доллара) за акцию, в ходе торговой сессии 22 октября 2020 года. На момент написания материала бумаги немного скорректировались и торгуются на уровне 7,85 фунта (10,28 доллара). Накануне, в день смерти участника испытаний, бумаги падали на 1,8 процента.

Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии 21 октября сообщило о смерти 28-летнего участника тестов «в результате осложнений COVID-19». Позднее стало известно, что мужчина в рамках испытаний, получал не препарат, а плацебо. После смерти добровольца испытание вакцины решили продолжить.

В общей сложности в Бразилии восемь тысяч человек принимают участие в международной программе исследований препарата компании AstraZeneca. Из них только половина получает реальную вакцину.