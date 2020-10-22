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В подвале госпиталя в Барнауле скопились тела умерших пациентов

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Фото: @minzdravalt

В Барнауле в подвале госпиталя больницы №12 скопились тела умерших пациентов — их хранят там из-за нехватки патологоанатомов и возросшей нагрузки на них. Об этом сообщили в Минздраве Алтайского края, передает «Интерфакс».

Так власти отреагировали на распространившееся в соцсетях видео, на котором видно множество черных мешков на полу и каталках. В Минздраве объяснили, что патологоанатомы не успевают вовремя делать вскрытие, из-за чего возникает очередь, а в здании недостаточно холодильных камер для такого количества тел, поэтому их вынужденно хранят в подвале — там оборудовали специальную комнату с определенным температурным режимом.

Как добавили в министерстве, на ситуацию влияет и то, что родственники не всегда могут своевременно получить тела — некоторые находятся на карантине из-за контакта с умершими от ковида. Кроме того, из-за пандемии закрыты ритуальные залы.

Минздрав начал принимать меры для решения проблемы — нагрузку патологоанатомов перераспределили, они будут работать в две смены. Для хранения тел определили законсервированный морг больницы №3 с изолированными камерами, также рассматривают возможность привлечения специалистов с профильной кафедры медицинского университета. Министерство также пытается договориться с ритуальными агентствами об оперативном оформлении документов и организовало работу похоронных служб с умершими, не имевшими родственников.

В больнице с 10 сентября повторно развернули инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Он был рассчитан на 360 человек, но людей становилось больше, и число коек увеличили до 600. За октябрь там умерло 98 человек, уточнили в Минздраве.

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