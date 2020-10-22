Немцы бросились скупать туалетную бумагу и дрожжи

Спрос на туалетную бумагу в Германии снова растет, так как в стране наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом, об этом пишет Bloomberg.

По данным Федерального статистического управления страны, продажи в середине октября оказались на 90 процентов выше, чем в среднем до пандемии. Цифры говорят о том, что потребители опасаются нехватки и предпочитают запастись товарами. Немцы также бросились скупать мыло, муку и дрожжи.

Аналогичная ситуация сложилась и в Великобритании, где супермаркеты вынуждены были ввести ограничения на продажу товаров в одни руки. В стране резко выросли продажи туалетной бумаги, макарон, риса, муки. Кроме того, сети ограничивают онлайн-покупку других товаров, включая рис и консервированные овощи.

Ранее стало известно, что страны начали делать закупки продуктов питания, опасаясь, что вторая волна коронавируса нанесет ущерб мировой торговле. Пандемия нарушила цепочки поставок «от фермы к предприятию», что ранее уже привело к пустым полкам в магазинах по всему миру.