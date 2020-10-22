В Казани открылся Форум молодых дипломатов БРИКС

В Казани начался V Форум молодых дипломатов БРИКС. Об этом сообщается на сайте Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел России.

Отмечается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к делегатам с приветственным словом. Он отметил символизм места проведения — в Казани дружно живут представители разных народностей и религий, что созвучно концепции БРИКС. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства сказал, что «за последние годы пятерка утвердилась как авторитетный и надежный формат сотрудничества».

Специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских также передал свое приветствие участникам форума. Он подчеркнул, что мероприятие особенно актуально в период пандемии коронавируса, которая показала, что только сотрудничество и совместная работа всех государств могут преодолеть глобальные кризисы.

Председатель Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел Росси Константин Колпаков напомнил, что впервые инициатива встречи стран-участниц БРИКС в рамках молодежного формата родилась в 2015 году. Встреча проводится в рамках концепции «горизонтальной» дипломатии и будет посвящена тематике взаимодействия в рамках БРИКС и БРИКС+, кооперации молодых дипломатов, цифровизации и международной информационной безопасности, юбилею Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию ООН. Колпаков также выразил благодарность правительству Татарстана за гостеприимность и организацию.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев указал, что молодые сотрудники ведомств собрались на форуме для обсуждения внешней политики своих стран и выработки рекомендаций по решению актуальных международных проблем.

Представители Бразилии, Индии, Китая и ЮАР выразили благодарность за приглашение. Они отметили высокую профессиональность российских дипломатов и необходимость сохранения исторической памяти. Кроме того, в контексте 75-летия Победы они отметили особую роль ООН как самой большой площадки международного общения.

В первый день участники Форума проведут рабочие сессии на тему роли молодых специалистов в укреплении дипломатических отношений, а также сотрудничества в рамках формата БРИКС и БРИКС плюс. В мероприятиях 22 октября примут участие ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко, представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал, депутат Государственной Думы Ирек Зиннуров, ряд известных экспертов, представителей администрации Татарстана и российских молодежных организаций.

Организаторами мероприятия выступают Совет молодых дипломатов Министерства иностранных дел Российской Федерации, министерство по делам молодежи Татарстана, общественная организация «Академия молодежной дипломатии». Форум продлится с 22 по 24 октября.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться