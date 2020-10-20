В Москве прошла конференция перед Форумом молодых дипломатов БРИКС

В Москве прошла онлайн-конференция перед V Форумом молодых дипломатов стран БРИКС, который состоится в российской столице и в Казани 21-24 октября. Об этом сообщает журнал «Международная жизнь».

По данным издания, в ходе конференции обсуждался формат мероприятия и значение постоянных контактов молодых дипломатов в международном сотрудничестве. Участниками обсуждения стали представители МИД России, Федерального агентства по делам молодежи, а также правительства Татарстана.

Председатель совета молодых дипломатов МИД Константин Колпаков вспомнил, что впервые идея созыва форума появилась в 2015 году.

«Конечно, в 2020 году целый ряд факторов внес существенные коррективы в нашу работу, но мы очень рады, что нам удалось сохранить очно-заочный формат проведения встречи дипломатов стран БРИКС. В этом году она состоится в Казани. Это очень важно, поскольку мы сможем показать нашим гостям не только столицу страны, но и ее регионы», — заявил Колпаков.

В ходе форума основными темами станут взаимодействие в форматах БРИКС и БРИКС плюс, развитие контактов по линии объединений молодых дипломатов, вопросы цифровизации. По словам, руководителя отдела по делам БРИКС МИД России Михаила Калугина, это мероприятие имеет особое значение для российской стороны.

К будущим участникам форума обратился и специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал. Он заметил, что молодые кадры нередко приходят в сферу дипломатии с новыми и нестандартными идеями, мыслями и подходами, что очень важно в современных условиях.