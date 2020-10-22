Дом исчезнувшей писательницы нашли заброшенным

Дом исчезнувшей в 2006 году писательницы и автора криминальных романов Хариет Хикс (Harriet Hicks) нашли заброшенным в графстве Корнуолл на юго-западе Англии. В комнатах были обнаружены горы нераспроданных романов. Группа людей, занимающихся расследованием, поделилась результатами своего визита в ролике на YouTube.

Дом посетили создатели проекта Lost Adventures, что на русский язык переводится как «затерянные приключения». Они без препятствий зашли внутрь, так как дверь дома была открыта. Одна из комнат оказалась завалена книгами, которые были упакованы в аккуратные стопки и, как подумали гости, подготовлены к продаже. Соседняя полка была забита сотнями пронумерованных видеокассет, а на полу стояли ящики с семейными фотографиями 1940-х и 1950-х годов.

Посетители дома также прошлись по другим комнатам. На кухне они увидели пыльные шкафы с лекарствами, старую посуду, засохшую еду и бутылки с алкоголем. Из-за отсутствия ухода полы в доме покрылись грязью и пылью, на стенах образовалась черная плесень, а двор зарос кустарником. Авторы Lost Adventures также увидели на стене календарь 2002 года и предположили, что именно 18 лет назад хозяйка дома покинула его.

Хариет Хикс родилась в 1934 году в английском графстве Девон и спустя шесть лет поселилась Корнуолле. Она занималась написанием криминальных романов об убийствах, которые публиковались в конце 1990-х и начале 2000-х годов, последний из них вышел 14 лет назад. В настоящий момент о судьбе писательницы ничего неизвестно.

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