Мурашко назвал главную проблему пандемии для здравоохранения России

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал отсутствие лекарственных препаратов против COVID-19 главной проблемой пандемии для здравоохранения России. Об этом он заявил в интервью для исследования «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России», опубликованного на сайте РАНХиГС.

По словам министра, россияне ошибочно считают главной проблемой перегруженность больниц. «Это всего лишь один из рисков», — отметил он, подчеркнув, что, если бы медики располагали соответствующими лекарствами и имели метод лечения, то стратегия борьбы с инфекцией была бы совсем другой.

«Если же прямо воздействующего метода лечения нет, это уже совершенно другая стратегия борьбы с инфекцией — такой, как COVID-19», — заключил Мурашко.

Первый российский препарат от коронавируса под названием «Арепливир» поступил в розничную продажу в сентябре. Его стоимость в аптеках составляет от 12 320 рублей. В одной упаковке 40 таблеток по 200 миллиграммов. Позднее в аптеки поступили еще два препарата — «Коронавир» и «Авифавир», которые стоят около 11 500 рублей и 8 тысяч рублей соответственно. 14 октября Минздрав одобрил еще два лекарства от коронавируса — импортный и отечественный «Ремдесивир».

Существующие лекарства неоднократно подвергались критике из-за высокой цены. В частности, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал ее необоснованной, а вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн уличил продавца российского лекарства от коронавируса стоимостью 12 тысяч рублей в наглости.