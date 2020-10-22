Смоленских фермеров поддержали сотнями миллионов рублей

В Смоленской области фермерам в рамках областной программы «Развитие» выдали гранты на поддержку, всего на реализацию проекта направлено 560 миллионов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Уточняется, что указанные средства направят на осуществление комплекса агротехнологических работ на посевных площадях: уже приобретены элитные семена, новые животные и специальная техника.

Всего за 2020 год аграрии региона должны получить 854 миллиона рублей. При этом половину суммы составят деньги из областного бюджета.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.