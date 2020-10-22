В Китае нашли рецепт борьбы с бедностью

Доходы малоимущих семей автономного уезда на юге китайского острова Хайнань с начала года выросли на 100 миллионов юаней (более 15 миллионов долларов). Власти нашли рецепт борьбы с бедностью — развитие электронной торговли, которая позволяет создавать новые рабочие места. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание «Хайнань жибао».

Меры правительства привели к тому, что 42 тысячи человек, которые считались малоимущими, стали по уровню доходов средним классом. В уезде работают более 3,4 тысячи небольших онлайн-магазинов, за три квартала этого года они обеспечили занятость для 11 тысяч человек.

Кроме того, на Хайнане проводятся фестивали по стимулированию потребления и выставки, где продвигается продукция аграрных хозяйств. В начале нынешнего года остров объявил о досрочном выполнении государственного плана по ликвидации бедности.

Экономика Китая показала рост на 0,7 процента с января по сентябрь, несмотря на пандемию коронавируса. Аграрный сектор за девять месяцев вырос на 2,3 процента, промышленность — на 0,9 процента, сфера услуг — на 0,4 процента.