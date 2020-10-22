В Армении оценили приведенные Путиным цифры по погибшим в Карабахе

В Армении оценили приведенные президентом России Владимиром Путиным цифры по погибшим в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает РИА Новости.

По словам Ованнисяна, глава России в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» озвучил «обобщенные цифры» по жертвам конфликта. Представитель ведомства заявил, что приведенные Путиным цифры не могут быть конкретными, так как однозначно потери Вооруженных сил Азербайджана и воюющих на их стороне боевиков в несколько раз больше, чем потери армии Армении.

Ранее президент России назвал число погибших в конфликте в Нагорном Карабахе. По словам главы государства, потери как Армении, так и Азербайджана составляют уже более двух тысяч человек, а общее число погибших приближается к пяти тысячам.

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Нагорно-Карабахская республика (НКР) признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.